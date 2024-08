LIVE F1 GP Olanda 2024 in DIRETTA | Norris trionfa in solitaria! Verstappen battuto e Leclerc sul podio! Sainz in top-5

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.41 “In pista non eravamo abbastanza veloci“, la considerazione di Maxa caldo. Del resto, il gap di 20” da Landoparla chiaro. 16.40 Una Red Bull che dovrà considerare l’ascesa di questa McLaren che fa davvero paura. Estremamente contento anche Charlesche, con una Ferrari senza aggiornamenti, si è preso uninsperato. Quinto in rimonta Carlos. 16.38 Seconda vittoria in carriera per, dopo Miami, e finalmente sfata il tabù della pole che non era mai accompagnata dalla vittoria. Un grande successo per il britannico. LANDOWINS THE DUTCH GRAND PRIX!!! An absolutely dominant drive from the @McLarenF1 driver #F1 #DutchGP pic.twitter.com/ssdC7BxnC9 — Formula 1 (@F1) August 25,16.