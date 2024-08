Il Napoli è scatenato non solo Lukaku | visite mediche già fissate

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 25 agosto 2024) Ilsul mercato: dopo aver chiuso per, altro acquisto da parte di Manna,già prenotate Ilha rotto gli indugi. Romelula prossima settimana si vestirà di azzurro dopo un lungo corteggiamento. Accontentato così il tecnico Conte che da tempo aveva chiesto il belga per sostituire il partente (ma quando?) Osimhen. Il belga tra lunedì e martedì arriverà in Italia e già sabato prossimo dovrebbe essere a disposizione per la sfida contro il Parma, prima della pausa per le Nazionali. Non ci sarà questa sera contro il Bologna, viatico cruciale per la stagione dei partenopei dopo il ko contro il Verona: la partita contro i felsinei sarà ancora all’insegna dell’emergenza visto che oltre a, non ci saranno alternative a centrocampo, con Gaetano reintegrato in rosa proprio per garantire un eventuale ricambio ad Anguissa e Lobotka.