Fiorentina-Venezia le pagelle viola

(Di domenica 25 agosto 2024) Firenze, 25 agosto 2024 – Ledi. Terracciano 6,5 - Il primo intervento arriva al 65’ e questo la dice lunga sulla pericolosità degli avversari fino a quel momento. Ma la parata è determinante, come quella sulla deviazione sotto misura di Raimondo e di Comuzzo. Comuzzo 6 - Palladino ha fiducia in lui e lo schiera nuovamente dall’inizio, dopo l’esordio a Parma. Svolge il suo compitino senza acuti, da buon soldatino della posizione. Rischia poco, anche se dalla sua parte ilnon si vede molto. Dal 78’ Martinez Quarta Ranieri 5,5 - Gioca centrale e guida la difesa, in un ruolo non proprio nelle sue corde. Almeno sulla carta. Solita dose di grinta anche se ha la pecca di perdersi Raimondo quando colpisce da due passi, per fortuna senza fare male.