Clamoroso stop alla richiesta di risarcimento dei ‘no vax’ licenziati

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 25 agosto 2024) Alcuni dei ‘noda Swiss hanno chiesto ilall’azienda ma hanno avuto una spiacevole sorpresa:respinta Il Tribunale distrettuale di Bülach, situato nella regione di Zurigo, ha recentemente emesso una sentenza che ha suscitato notevole interesse nel settore aeronautico e oltre. La decisione riguarda il caso di alcuni dipendenti della compagnia aerea svizzera Swiss, i quali avevano intrapreso un’azione legale contro l’azienda per essere statia seguito del loro rifiuto di sottoporsivaccinazione contro il Covid-19. No vax-Ansa-Notizie.comLa controversia ha originefine del 2021 quando Swiss, seguendo una politica interna volta a garantire la sicurezza dei voli e la salute pubblica in un periodo ancora fortemente influenzato dpandemia globale, aveva introdotto l’obbligo di vaccinazione per i propri dipendenti.