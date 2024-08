Charter in salute nel Mare Nostrum

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Cresce senza sosta il turismo legato alla nautica in Italia. Dall’era Covid, i ricavi delle società dihanno iniziato ad aumentare di anno in anno. Tanto che nel 2024, stando alle stime degli operatori, dovrebbero segnare un +10% rispetto al 2023 grazie soprattutto al numero di settimane vendute. I gioielli del Belpaese, secondo i dati raccolti dalla Spartivento Group, società dileader in Italia, piacciono agli stranieri (67%) e soprattutto a tedeschi (18%) e polacchi (13%). Nel 2024 la società ha già portato in vacanza oltre 16mila persone a scoprire i luoghi più belli d’Italia con una flotta di oltre 130 natanti tra catamarani e barche a vela. Numeri che contribuiscono a tracciare un quadro più completo sull’apporto del turismo nautico al Pil italiano.