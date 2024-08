Virus Oropouche in Italia ci sono rischi? Il ‘moscerino’ vettore e le risposte dell’esperto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Teramo, 24 agosto 2024 –, inesistono? Abbiamo rivolto 3 domande ad Alessio Lo Russo, veterinario dell’Istituto Zooprofilattico di Teramo, specializzato in virologia. Chiarisce l’esperto: “Innon esiste ildel, il Culicoides paraensis”, un piccolo dittero ematofago simile a un moscerino. “Abbiamo invece il Culicoides Imicola, competente per la Blue tongue o lingua blu, che colpisce gli ovini”. 1.: inci? Finora abbiamo avuto casi didi importazione. Ma ilpotrebbe arrivare, come è successo per la zanzara tigre, importata sulle navi con gli pneumatici usati? “In teoria sì ma in questo momento mi sento di escluderlo – risponde Lo Russo -.