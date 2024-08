Ultima chiamata per Cabaretour

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Cala il sipario su2024 con l’ultimo appuntamento di domani alle ore 21.30 in piazza Fazzini a Grottammare con lo spettacolo comico di Gianluca Giugliarelli, noto comico romano reduce dai recenti successi su Rai 2 di ’Made in Italy’. Conosciuto come il più famoso separato d’Italia, porta in scena le sue vicissitudini sentimentali e ’penali’ con l’ex moglie, in un turbinio di risate e avventure tragicomiche. Aprirà lo spettacolo Paolo Casagrande con le sue invenzioni impossibili e straordinarie. Intrattenimento musicale con il talentuoso e giovanissimo grottammarese Alessandro Concetti. Conduce la serata la concittadina Alessandra Mora. Spettacolo a ingresso gratuito. L’associazione Lido degli Aranci, organizzatrice dell’evento, ringrazia il numerosissimo pubblico che ha seguito con entusiasmo questa edizione di ’’ che ha vivacizzato le due piazze Fazzini e Carducci.