Tennis | Us Open 5 azzurre al via il cammino di Paolini

(Di sabato 24 agosto 2024) Non c’è due senza tre. Dopo essere stata approvata nelle due finali del Roland Garros e di Wimbledon, Jasminepunta allo Slam americano. L’azzurra, numero 5 del mondo debutterà agli Usin un primo turno non semplicissimo contro Bianca Andreescu, in tabellone con una wild card ma campionessa a New York nel 2019. Nei quarti di finale dovrebbe incontrare Elena Rybakina e in semifinale la numero uno del mondo Iga Swiatek.è l’unica testa di serie tra cinque le italiane al via: Elisabetta Cocciaretto esordirà contro Kateryna Baindl (con possibile terzo turno con Swiatek), Sara Errani se la vedrà con Cristina Bucsa e potrebbe poi trovare Danielle Collins. Martina Trevisan avrà davanti Taylor Townsend (per poi affrontare una possibile sfida con Paula Badosa).