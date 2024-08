Strade da rifare Lavori in via Faina Scatta il divieto di transito e sosta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024) Dal 27 al 31 agosto in via Zefferinonon sarà possibile transitare e neanchere per isul manto stradale. "Interventi necessari anche in vista della riapertura delle scuole", ha dichiarato l’assessore Zuccherini. Unimposto per consentire idi ripristino del manto stradale a seguito di scavi per la sostituzione della condotta idrica effettuati da Umbra Acque. Con ordinanza della Struttura organizzativa Sicurezza del comune di Perugia sono stati disposti provvedimenti che riguardano il perido dal 27 al 31 agosto, dalle 7 del mattino alle 19, dal lunedì al sabato. Sarà disposto ildiin via Zefferinonel tratto compreso fra via Annibale Vecchi e corso Garibaldi e nel tratto senza uscita che adduce ai civici 32/48; ilsarà istituito in entrambi i casi progressivamente, in relazione allo sviluppo dei