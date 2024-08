Sonego-Michelsen oggi in tv in chiaro? Orario canale e diretta streaming Atp Winston-Salem 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) L’e come vedere ininla partita tra Lorenzoe Alex, valido come finale dell’Atp 250 di. Il tennista italiano ritrova una finale nel massimo circuito a quasi due anni dall’ultima volta, da quella vinta contro Bublik a Metz nel settembre 2022. Per farlo, “Sonny” ha superato con grande autorevolezza David Goffin, apparso decisamente in difficoltà e sottotono contro il tennis aggressivo di. Di fronte, il giovane talento statunitense, che davanti al proprio pubblico punto il bersagli grosso dopo aver eliminato per ritiro al secondo set Pablo Carreno Busta, dopo che il primo set era stato vinto proprio dal classe 2004 al tiebreak. Partita tutta da vivere, quindi, e dall’esito incerto: si comincia alle ore 23:00 di sabato 24 agosto.