Scuola ancora 16mila cattedre scoperte in Lombardia | Il reclutamento è inefficace

(Di sabato 24 agosto 2024) Brescia – Inizio d’anno scolastico complicato per le scuole lombarde che partiranno con oltre 20mila supplenze e, in molti casi, senza dirigenti scolastici e senza Dsga. Il dato di partenza è che ci sono 16.667 posti vacanti per il personale docente, di cui 11.287 sono disponibili per la stabilizzazione. Attualmente, come riferito dal segretario della Flc Cgil, Massimiliano Conca, sono in corso le procedure per i primi 6mila posti. Dall’1 settembre saranno avviate le immissioni in ruolo per gli altri 5mila: per questi ci sarà tempo fino al 31 dicembre. “Noi auspichiamo che non si arrivi a quella data e che per ottobre le operazioni siano concluse – sottolinea Conca -. Attualmente, dei 6.000 posti, le rinunce sono state poche, nell’ordine delle 50, 60, ma il dato non è definitivo, perché fino alla presa in servizio il docente può comunque rinunciare.