Roma-Empoli | ritorno in campo dopo il caso Dybala formazioni orari e tv

(Di sabato 24 agosto 2024), 24 agosto 2024 - Dalla grande paura di perdere, alla grande "Joya" del messaggio via social dell'argentino circa la sua permanenza nella Capitale, emozioni altalenanti in una caldissima settimana di mercato che ha avvicinato i giallorossi al debutto casalingo in Serie A. Delle vere e proprie montagne russe di emozioni, in netto contrasto con quelle serene vissute dagli azzurri dell', avversari dei capitolini nell'avvicinamento alla sfida che si giocherà domani, domenica 25 agosto alle ore 20:45, allo stadio Olimpico di. Le ultime sulla Come scritto in precedenza, l'ambiente capitolino negli ultimi giorni è stato scosso dalla situazione di mercato relativa alla possibile cessione di Paulo. Tutti gli indizi per giorni sembravano indicare verso l'addio dell'argentino, direzione Arabia Saudita, dove avrebbe vestito la maglia dell'Al-Qadsiah.