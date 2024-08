Notte Della Taranta con Shablo Angelina Mango Geolier Gaia e Ste | la scaletta della serata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Al Palazzo Baronale di Melpignano (LE) si è tenuta la la conferenza stampa di presentazionediciassettesima edizione di, al via questa sera dalle 21:20 e in simulcast anche su Rai3 e RaiRadio2 con Ema Stokholma. Tra i presenti:(Maestro Concertatore 2024),e Ste (ospiti), Enza Pagliara (rappresentante Corpo Artistico Fondazione La), Laccio (coreografo) e tanti altri. A dare il benvenuto a stampa e sponsor è stato Massimo Bray, PresidenteFondazione, il quale si ritiene soddisfatto del lavoro fatto in questo ultimo anno. “Ci sono state alcune polemiche legate alla sicurezza, ne sono consapevole. Rendere la piazza con accesso a numero chiuso è una responsabilità mia. Meglio godersi un concerto in sicurezza, fidatevi”, ha confidato.