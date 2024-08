Non solo ragni violino | ‘insidie anche da vespe api e zecche

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 24 agosto 2024) Salute: secondo il noto Professore universitario, non devono esseread alzare l’attenzione verso gli insetti Il mondo degli insetti nasconde insidie ben oltre il noto morso del ragno, api, cimici erappresentano una minaccia per la salute umana non meno significativa. Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT) e professore ordinario all’Università Tor Vergata di Roma, mette in guardia contro questi piccoli ma potenzialmente pericolosi animali. Molti altri pericoli oltre il ragno-Ansa-Notizie.comAndreoni sottolinea l’importanza di distinguere tra i vari tipi di punture e le relative cure. Non tutte le reazioni cutanee o i disagi provocati dagli insetti necessitano di un trattamento antibiotico; quest’ultimo è raccomandato esclusivamente in presenza di infezioni batteriche.