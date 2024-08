Montemesola restaurate le statute dei SS medici Cosma e Damiano

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di sabato 24 agosto 2024) Tarantini Time QuotidianoTornano dal restauro dopo un mese le statue dei Santissimi. Il lavoro è stato effettuato dalla nota maestra restauratrice Maria Di Capua di Martina Franca.Un’opera di pulizia dallo sporco creato negli anni, dall’usura, polveri e dal tempo. I simulacri furono restaurati entrambi l’ultima volta nel 1971, quindi dopo 53 le statue ricevono un accurato lavoro che le ha riportate ai primi Splendori del secolo scorso, precisamente al 1946, anno in cui furono consegnate alla comunità di. Le palme che sono nelle mani dei Santisono state dipinte e impreziosite in foglia oro 24k dal Confratello Enrico Milito che con amore e dedizione dimostra ancora una volta il suo attaccamento al sodalizio.I due simulacri verranno presentati alla comunità giorno 30 agosto in occasione della traslazione in Chiesa Madre.