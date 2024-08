Maria | tutto quello che c’è da sapere sul biopic di Pablo Larrain in concorso a Venezia

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di sabato 24 agosto 2024), storico habitué del Lido, porterà inalla 81sima edizione della Mostra del Cinema di, il nuovo film incentrato suCallas. Il regista cileno prosegue il suo percorso cinematografico attraverso le figure storiche particolarmente significative per il novecento, e dopo aver destrutturato le regole delraccontando Jackie Kennedy in Jackie (2016) e Diana Spencer in Spencer (2021), presenterà alla prossima kermessena la sua terza opera al femminile dedicata alla più grande cantante lirica di sempre. La trama disi concentra sugli ultimi giorni di vita diCallas, rinchiusa tra le mura della sua dimora parigina prima di spegnersi il 16 settembre 1977.