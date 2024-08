La storia di ludopatia di Nicolò Fagioli sul grande schermo | Fragile il documentario della Juve debutterà alla mostra di Venezia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024)farà il suo debutto nel mondo del cinema. “”, il nuovo– dintus Creator Lab Original – che verràto per la prima voltaInternazionale d’Arte Cinematografica di. Squalificato lo scorso anno per scommesse illecite, il film racconta l’ultimo periodo vissuto dal centrocampista bianconero con l’obiettivo di aiutare chi è affetto da. “Il problema è che non ero più padrone di me stesso. Il gioco mi aveva divorato la vita, era diventato un assillo, un incubo”, aveva dichiarato lo scorso maggio in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Oggi, è tornato sui campi con la magliantus. L’opera verrà presentata il 4 settembre. Il“Dietro ai grandi campioni si celano personalità complesse. Al genio sportivo si accompagnano spesso insicurezze inaspettate difficili da accettare e da gestire.