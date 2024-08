La finestra della destra radicale italiana sul mondo e viceversa | intervista a Guido Taietti di Progetto Razzia

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 24 agosto 2024) .oMa, 24 ago – Nato come libero spazio di informazione, luogo in cui – per davvero – si poteva giocare ad armi pari, negli ultimi anni il web si è trasformato, soprattutto “grazie” ai social, in perfetta grancassa mediatica del discorso dominante. I meccanismi sono noti e dare chiavi di lettura diverse – documentate e controcorrente – è sempre più faticoso. Tra le realtà che possiamo definire affini alla scrivente testata c’è sicuramente, frizzante laboratorio culturale fondato e diretto da, esperto (anche) di comunicazione politica. Quando e come nasce l’esigenza di “mettersi in proprio”? Ovvero, qual è la genesi dinasce assieme al mio testo “Stregoneria Politica: comunicazione politica non convenzionale”.