Inter-Lecce la probabile formazione di Gotti | un possibile ritorno eccellente!

(Di sabato 24 agosto 2024)sarà la seconda sfida del campionato di Serie A. L’allenatore delLucadovrebbe optare per tante riconferme rispetto all’11 visto contro l’Atalanta. LA SFIDA – L’ospiterà ilnella seconda gara della stagione di Serie A. La squadra allenata da Simone Inzaghi si presenterà alla sfida, con tutta probabilità, senza il suo capocannoniere della scorsa stagione nonché capitano Lautaro Martinez. Crescono, quindi, le possibilità di una titolarità di Mehdi Taremi nel match contro i salentini. Per quanto riguarda questi ultimi, invece, il tecnico Lucadovrebbe propendere per una generale riconferma dell’11 titolare visto contro l’Atalanta.