Il sopravvissuto La lezione di Mondini | Si lavora per vivere Non certo per morire

(Di sabato 24 agosto 2024) Dopo ogni morte bianca, lo scenario è sempre lo stesso: parole, parole, parole. Una commedia, nel dramma. Per fortuna c’è chi prova a lottare, realmente, per fermare la strage. "Perché siper, non per", ripete da tempo Matteo, 42enne brianzoloa un terribile incidente sul lavoro, una folgorazione, che gli ha causato un calvario di 40 operazioni chirurgiche, l’amputazione di un braccio, il bypass. Un calvario che non lo ha fermato, anzi gli ha dato la forza, incredibile, di diventare un testimonial per la sicurezza sul lavoro, battendosi quotidianamente nelle aziende, nelle scuole, nei territori, sui social network. Lei ripete sempre quello slogan, ma lo abbina anche a fatti concreti. Partiamo però dalla reazione che ha, quando le arrivano le notizie di queste tragedie.