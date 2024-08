Il sogno di Peter Pan al Labirinto di Mais

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024)Pan è il tema dell’edizione 2024 delExitum, conosciuto ai più comedi. Nelle campagne di Sala l’obiettivo questa estate è riuscire a fuggire da Capitan Uncino, aiutandosi tra le stradine realizzate nel grande campo. Ilè aperto tutti i giorni dalle 18.30 alle 23, ad eccezione del lunedì, mentre il chiosco è aperto dalle 18.30 alle 22, con chiusura il lunedì. L’ingresso costa 9 euro per gli adulti e 6 per i bambini sotto il metro di altezza. Per i gruppi è raccomandata la prenotazione.Exitum è situato all’altezza del civico 223 di viale Canale Bonificazione, una delle principali strade che collega la Statale Adriatica con l’entroterra, , nella frazione di Sala. Le persone interessate possono avere informazioni e prenotare i posti per le visite al numero 379 1195357, oppure direttamente nel botteghino all’ingresso dell’attrazione.