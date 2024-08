Cremonese la prima vittoria arriva su rigore | sconfitta la Carrarese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Undi Vazquez al 43’ della ripresa assegna lastagione alla, ma contro la matricolala squadra di Stroppa ha dimostrato di non avere superato il brutto avvio nel quale è incappata in Calabria. I toscani prendono mano a mano coraggio e i padroni di casa, pur cercando di fare gioco, confermano una volta di più notevoli difficoltà a concretizzare quello che pure riescono a creare. I grigiorossi, in effetti, sono decisi a riscattare davanti al pubblico dello “Zini” la pessima prestazione di Cosenza e partono molto decisi. Dopo 2’ soli di gioco un duetto Sernicola-Vandeputte chiama al lavoro la difesa toscana, ma la matricola di mister Calabro cerca di lottare con grande orgoglio. La, vera occasione della partita è di marca locale, ma Bleve è reattivo e devia in angolo l’insidioso colpo di testa di De Luca.