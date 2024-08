Concerto di Natale con Il Volo registrato il 31 agosto… col cappotto!

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 24 agosto 2024) Gigi D’Alessio cantava “le domeniche d’agosto quanta neve che cadrà”, ma è niente in confronto aldi, trasmesso su Canale 5 il 24 dicembre 2024,in piena estate. E non solo: il pubblico è invitato a presentarsi con ilcosì da non tradire la messa in onda in inverno. Sembra di essere su Scherzi a Parte, è invece quanto sta accadendo nella suggestiva Valle dei Templi, ad Agrigento, pronta ad accogliere Ilsabato 31 agosto per uno spettacolo musicale live interamente dedicato alle più belle arie e canzoni natalizie, che la sera della Vigilia sarà il tradizionaledinel prime time di Canale 5. A dicembre va in TV, venite inha affermato il Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani. Presenti all’evento, tra gli altri, alcuni vertici Mediaset.