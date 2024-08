Con tutto il cuore | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 24 agosto 2024) Conil: trama, cast e streaming delQuesta sera, sabato 24 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Conildel 2021 scritto, diretto ed interpretato da Vincenzo Salemme. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Ottavio Camaldoli è un insegnante di greco e latino in un liceo classico. Brava persona, vive con suo figlio Gennaro dopo che la moglie è morta. Quando il boss del quartiere Antonio Carannante (detto il barbiere perché “prima ammazza, poi fa barba e capelli” ai suoi nemici) viene ucciso, la madre Carmela fa in modo che il suovenga trapiantato all’uomo che lo vendicherà. Ma ilper un errore viene trapiantato al buon Ottavio, che non ne vuoledi trasformarsi in killer.