Chuck Bass di Gossip Girl si sposa | nozze italiane per l’attore Ed Westwick

(Di sabato 24 agosto 2024) Lo avevamo già visto marciare verso l’altare, in fuga dalla polizia ma sempre elegantissimo, con al fianco una meravigliosa e sempre perfetta in ogni circostanza Blair Waldorf. È stato uno dei matrimoni più attesi e romantici di sempre, ma era finto. Oggi, ildi, o meglio Edche lo ha interpretato, sidavvero, con la fidanzata collega Amy Jackson. Tutti i dettagli della cerimonia italiana. Matrimonio italiano per EdNel penultimo, caldissimo, weekend d’agosto, Edconvolerà acon la bella Amy Jackson e lo farà nella soleggiata e suggestiva Costiera Amalfitana. A svelarlo è lo stesso attore, con un carosello Instagram che lo mostra su un jet privato in compagnia di amici e parenti: “Andiamo arci, tesoro!” ha scritto, invitando l’ormai quasi moglie a cambiare il proprio nome sui social.