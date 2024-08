Catania festeggia Ferragosto in una casa vacanze ma è una ricercata internazionale | arrestata grazie al sistema ‘Alert alloggiati’

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 24 agosto 2024) Gli agenti della squadra Volanti della Questura dihanno arrestato una cittadina brasiliana di 60 anni destinataria di un ordine di cattura, in quantodal suo Paese d’origine per i reati di tratta di persone finalizzata allo sfruttamento sessuale e per trafficodi stupefacenti. La donna, residente a Empoli, ha sceltoperre il, prenotando in una struttura ricettiva della centralissima via Etnea, senza preoccuparsi del provvedimento pendente a suo carico, pensando evidentemente di riuscire a farla franca.