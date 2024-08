Benvenuto mio piccolo Gabriel Primo figlio per il volto di Canale 5 un mese dopo le nozze

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 24 agosto 2024) Bellissima notizia per ildi5, che finalmente ha partorito ed è diventata mamma per la prima volta. Dato alla luce il, che ha reso la sua vita ancora più bella. La sua enorme emozione la si può comprendere leggendo la didascalia che ha accompagnato la prima immagine del bebè e anche un video, inerente proprio il piccolino. Questodi5, ora mamma per la prima volta, ha vissuto un’estate 2024 indimenticabile. Infatti, lo scorsodi luglio si è sposata: “4 luglio 2024 è per sempre. Ti ho amato ieri, ti amo oggi, e con la stessa sicurezza posso affermare che ti amerò domani ed il resto della mia vita“. Una dedica veramente bellissima fatta al marito, con il quale sta insieme dal 2022. Leggi anche: “È nato il mio”.