ATP Winston-Salem Pablo Carreno Busta si ritira | Alex Michelsen affronterà Sonego in Finale

(Di sabato 24 agosto 2024) Sarà l’americanol’avversario di Lorenzonelladel torneo di. Lo statunitense si è imposto nei confronti dello spagnolo(n.300 del ranking) con il punteggio di 7-6 (5) 2-1. L’iberico, infatti, si èto al termine del terzo gioco del secondo set per problemi fisici, dando via libera alla qualificazione di. Un match che sembrava andare nella direzione dell’iberico, se si guarda il primo parziale. Cancellata una palla break nel secondo gioco,ha elevato i giri del motore e puntando con la sua regolarità ha strappato il servizio anel quinto e nel settimo game. Dall’ottavo game, però, qualcosa è venuto meno e lo statunitense è stato in grado di rimontare., infatti, ha trascinato lo spagnolo al tie-break e, grazie a una maggior consistenza alla battuta, ha prevalso sullo score di 7-5.