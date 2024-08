A mani nude? Mai fatto in vita mia Andy Roddik le parole pesantissime su Sinner

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) "Janniksi sarebbe dovuto far massaggiare con i guanti? Non ho maiinmia un massaggio con i guanti". Anche l'ex tennista americanoRoddick, nel suo seguitissimo podcast Served, vuole sgombrare ogni dubbio sul conto del 23enne italiano, numero 1 del ranking Atp. A Indian Wells, a marzo, il rosso di San Candido è risultato positivo al Clostebol ma poi scagionato pienamente: la positività è stata causata da un massaggio adel suo fisioterapista, che aveva curato una ferita al dito con una pomata contenente la sostanza dopante. La vicenda, sia pur chiarita, ha scatenato i sospetti degli appassionati e di molti colleghi sull'altoatesino, che alla vigilia degli Us Open al via ha chiarito di essere "innocente" e a posto con la coscienza. "C'è un sacco di rumore online che sostanzialmente dice 'toglietegli la vittoria di gennaio.