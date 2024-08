Tumore ai polmoni arriva la svolta | iniettato in Gran Bretagna il primo vaccino

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 23 agosto 2024) Potrebbere laper curare ilai, che ogni anno uccide quasi due milioni di persone in tutto il mondo. E’ statoinile si attendono risultati importanti che potrebbero cambiare la storia della malattia. Ilcontro ilaiNel Regno Unito ilpaziente ha ricevuto una dose delprogettato per uccidere la forma più comune di cancro aie impedirne la ricomparsa. Conosciuto come BNT116 e prodotto da BioNTech, ilè progettato per trattare ilpolmonare non a piccole cellule, NSCLC, la forma più comune della malattia.