Suviana l’inchiesta a una svolta I periti entrano nella centrale

(Di venerdì 23 agosto 2024) Prima vera ricognizione del pool di super esperti incaricati di far luce sul disastro di. Ieri inominati dai pm Flavio Lazzarini e Michela Guidi, assieme a diversi consulenti, tecnici e professionisti, hanno effettuato il sopralluogo inizialeidroelettrica di Enel Green Power in cui, il 9 aprile scorso, sette persone hanno perso la vita e altre sei sono rimaste ferite dopo un’esplosione avvenuta durante il collaudo di una turbina. Da allora la procura procede per disastro colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose sul lavoro a carico di ignoti. I lavori sono ancora in una fase preliminare.