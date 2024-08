Sotto i panni di Emily in Paris

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 23 agosto 2024) Se il guardaroba della protagonista diInè straripante di abiti vistosi, colori accesi e tacchi vertiginosi, quello dell’attrice che la interpreta è totalmente l’opposto. Dopo quattro stagioni - di cui l’ultima appena uscita sulla piattaforma - di abiti stravaganti ed eccentrici - talvolta geniali - siamo ormai abituati a vedere Lily Collins indossare iestrosi e fantasiosi della giovane creativa di Chicago. Ma quando l’attrice toglie i- a volte anche scomodi - diadora affrontare la sua vita privata con capi comodi, casual e talvolta romantici. Se non è sul set, l’attrice adora passare il suo tempo libero in compagnia del marito, Charlie McDowell con cui viaggia in giro per il mondo, oppure al fianco dei suoi amici più stretti, come si può intuire dai suoi social.