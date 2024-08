Serie C 2024 2025 | la Juventus Next Gen di Montero parte malissimo ko in casa contro il Cerignola

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 agosto 2024)come peggio non potrebbe l’avventura dellaGen di Paolo, inserita per la prima volta nel girone C diin virtù del regolamento sulle seconde squadre da smistare ognuna in un gruppo diverso.l’Audace, nella nuova sede dello stadio La Marmora-Pozzo di Biella, pesante scivolone interno per 3-4, con un risultato però bugiardo, visto che frutto anche di un finale in inferiorità numerica per la formazione pugliese, che dunque riesce, a differenza delle scorse due stagioni, a partire con tre punti tutti insieme, mentre per i bianconeri U23 secondo anno di fila con ko iniziale. Avvio horror nel primo tempo dadella JuveGen, che lascia delle voragini difensive e subisce le reti di Cuppone, doppieta, e Salvemini in meno di mezzora, tutte nello stesso modo più o meno.