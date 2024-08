Sephora taglia i posti di lavoro in Cina | cosa sta succedendo al beauty?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 23 agosto 2024), il famoso rivenditore di bellezza di lusso di proprietà del colosso francese LVMH, ha annunciato una riduzione della forzain, uno dei mercati più importanti e complessi del mondo. La decisione arriva in un momento in cui l’economia cinese sta attraversando una fase di rallentamento, con i consumatori che riducono le spese per prodotti di bellezza e cosmetici di fascia alta.riduce idiin: sfide e riorganizzazione in un mercato in calo Secondo quanto confermato dall’azienda,prevede dire circa 120di, pari al 3% dei suoi 4.000 dipendenti cinesi. La riduzione riguarderà principalmente il team dell’ufficio centrale, una mossa volta a riorganizzare l’organizzazione per affrontare le sfide future.