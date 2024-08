Rapisce la ex e la tiene segregata in schiavitù per anni Arrestato 34enne

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 23 agosto 2024) Una terribile storia di sopraffazione, violenza egiunge da Caserta, dove la Polizia locale haunrumeno su segnalazione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Napoli. La terribile storia di segregazione è iniziata addirittura nel 2017, quando l’uomo ha avvicinato la sua ex compagna, una connazionale di 36, e l’ha costretta con la forza a salire sulla sua macchina. Da lì è iniziato l’incubo per la donna, portata contro la sua volontà nel paese di Curti, in provincia di Caserta, dove per i successivi 6è stata chiusa in casa e ridotta in. Le condizioni in cui ha dovuto sopravvivere la 36enne erano tremende. Il suo aguzzino, infatti, la lasciava senza né cibo né acqua anche per lunghi periodi.