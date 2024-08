Perché all’Occidente conviene mandare più aiuti militari all’Ucraina

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 23 agosto 2024) La guerra in Ucraina è diventata ormai una guerra di logoramento, una guerra in cui la vittoria è della parte che resiste di più sul piano delle risorse umane e materiali. Se si guarda ai due eserciti e al rapporto di forze, una vittoria gialloblù può sembrare improbabile, specie se si considera il rallentamento del supporto militareda parte dell’occidente. Eppure, se dotata di risorse sufficienti, Kyjiv potrebbe avere successo sul campo, come dimostra l’attuale incursione sul territorio russo. La controffensiva nella regione di Kursk, che analisti ed esperti credevano temporanea, è in corso da due settimane e, seppur lentamente, l’esercito ucraino sta ancora avanzando, con l’intenzione di mantenere i territori conquistati il più a lungo possibile.