Palazzo Frizzoni incontra il Festival del Folkore Angeloni | Un’esperienza che crea comunità

(Di venerdì 23 agosto 2024) Bergamo. Il folklore di Bergamo arriva anche a. Quattro delegazioni internazionali hannoto i vertici del governo cittadino per un saluto istituzionale e una visita alle sale che ospitano l’amministrazione nella settimana dedicata alla 40esima edizione delinternazionale del Folklore e delle Tradizioni, organizzato dal Ducato di Piazza Pontida. L’appuntamento, nato da un’iniziativa comunale per celebrare il patrono Sant’Alessandro, ha riunito un centinaio di artisti provenienti da Ucraina, Francia, Albania e Messico che, insieme ai gruppi locali, hanno intrattenuto e mostrato ai bergamaschi la cultura artistica dei propri luoghi di provenienza, per una festa, all’insegna della pace, che si concluderà proprio in concomitanza con il 26 agosto.