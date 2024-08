Nunzia De Girolamo il pesante sfogo in tv | Tradita mentre ero a letto malata Cosa è successo

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 23 agosto 2024)De, ex ministra delle politiche agricole, ha raccontato in un’intervista con Monica Setta durante il programma “Storie di donne al bivio” su Rai 2, un episodio di tradimento politico che ha segnato profondamente la sua carriera.De, svaligiata la villa di famiglia. Bottino enorme:hanno rubato e come hanno agito La conduttrice ha ricordato una notte erale particolarmente difficile, in cui,e con febbre alta, è stata “” da alcune colleghe politiche, che hanno deciso il suo destino senza il suo coinvolgimento. “Ero acon la febbre alta e manine, soprattutto femminili, hanno deciso la mia sorte”, ha dichiarato l’ex ministra. Durante l’intervista ha espresso il suo rammarico per il modo in cui la politica l’ha abbandonata in un momento di vulnerabilità.