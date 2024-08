Mike Lynch Stephen Chamberlain e le teorie del complotto

Leggi tutta la notizia su butac

(Di venerdì 23 agosto 2024) Nella notte del 19 agosto 2024, lo yacht “Bayesian” è affondato al largo delle coste di Porticello, in Sicilia, in circostanze che hanno subito attirato l’attenzione mediatica e alimentatodel. A bordo dell’imbarcazione si trovavano diversi personaggi di spicco, tra cui, un magnate della tecnologia britannico coinvolto in una lunga battaglia legale negli Stati Uniti. La vicenda ha assunto contorni che hanno attratto i complottisti come mosche quando, pochi giorni dopo il naufragio, è emersa la notizia della morte di tale, investito da un’auto. Secondo quanto riportato dalla BBC,è stato coinvolto in un incidente stradale mentre si trovava nel Cambridgeshire, nel Regno Unito.