Mano pesante del questore di Como dopo i furti nei market provvedimento d’espulsione per due ladri

(Di venerdì 23 agosto 2024), 23 agosto 2024 – IldiMarco Calì, al termine dei processi che hanno interessato le due persone tratte in arresto dagli agenti della Squadra Volante in questi ultimi giorni – un furto e una rapina impropria entrambi in danno a due supermercati della città – ha firmato due distinti provvedimenti di prevenzione a loro carico con i quali impone ai due protagonisti di lasciare, in un caso, il territorio della provincia di; e nell’altro il territorio nazionale. Ieri mattina,il suo processo per direttissima, nel quale ha patteggiato una condanna a tre mesi di reclusione, ilha munito di foglio di via obbligatorio la 38enne di origini romene arrestata dagli agenti della Squadra Volante mercoledì mattina 21 agosto per furto aggravato in danno di Esselunga. La stessa non potrà fare ritorno nel comune diper due anni dal momento della notifica.