L’estate calda in corsia Anche Cgil Cisl e Uil sostengono la battaglia dei lavoratori della sanità

(Di venerdì 23 agosto 2024) Per idel comparto sanitario è stata un’estate infuocata e non solo per le temperature elevate. Ad incendiare gli animi sono state le condizioni lavorative in cui una parte del personale è costretta tutt’ora a lavorare. Per questo motivo i tre sindacati NurSing, Nursing up e Usb hanno dichiarato lo stato di agitazione. Condizione questa che ha spintoa gesti eclatanti come l’affissione di striscioni negli ingressi di alcuni ospedaliprovincia, tra questial Misericordia. Questa situazione è delicata e monitoratadalle tre sigle sindacalie Uil.