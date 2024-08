La Lega frega Silvio a Fi e pubblica il video in cui bocciava lo Ius Scholae

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 23 agosto 2024) L'uomo che ha creato il centrodestra. Che ha dettato uno schema, ancora oggi attuale. E che, nel 2017, ha spiegato, con dovizia di particolari, perché l'ottenimento della cittadinanza per gli stranieri residenti nel Paese non deve passare attraverso lo ius soli o lo ius. Laha indirettamente risposto a Forza Italia - che da giorni chiede di discutere, senza paletti ideologici, sulle regole per concedere la cittadinanza italiana agli immigrati regolari -ndo sul proprio profilo Instagram undiBerlusconi. Il fondatore, l'anima e il pensiero del partito oggi guidato da Antonio Tajani. Il girato fa riferimento ad un'ospitata, nel 2017, dell'ex premier da Fabio Fazio, conduttore (all'epoca) della trasmissione «Che tempo che fa». Il tema, ieri come allora, è il discusso ius soli (e, in seconda battuta, lo ius).