Influencer in carcere | è accusato di tratta di esseri umani e violenza su minori

(Di venerdì 23 agosto 2024) Nuovi problemi giudiziari per un noto, al centro di un’indagine per formazione di bande,die stupri in Romania Emory Andrew Tate è un ex kickboxer e imprenditore statunitense con cittadinanza britannica, da tempo ormai volto celebre dei social network e della cronaca internazionale. L’ex sportivo, infatti, di recente è finito nel mirino della Procura rumena, responsabile della criminalità organizzata, per un’indagine che ruota intorno alla formazione di bande, alladi, ai rapporti sessuali con minorenni e al riciclaggio di denaro. Un caso di enorme gravità e che ha interessato i suoi fan in tutto il mondo e non solo. All’interno dell’inchiesta sarebbe coinvolto anche suo fratello di 36 anni Tristan. Andrew Tate e il fratello sono indagati in Romania (Ansa Foto) – Notizie.