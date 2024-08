Il gran ritorno dell' ammaccata | l' antica pizza usata per testare il forno ispira un nuovo locale in Cilento

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 23 agosto 2024) Chi parte, chi ritorna, e chi la propria terra non l’ha mai abbandonata. Anche quando si tratta di un paesino di 400 anime, «la mia America l’ho costruita qui. Non ho intenzione di andarmene». Lui è Cristian Santomauro, viene da Piano Vetrale, in provincia di Salerno, e negli ultimi 18 anni si è fatto promotore di unae più speciali ricette del: l’. O meglio, l’cilentana, che nella sua versione prende questo buffo nome dialettale, retaggio di famiglia, ricordoa mitica nonna Teresa, «infaticabile lavoratrice rinomata in tutto il paese per il suo pane fatto in casa», a cui si èto anche per realizzare la nuova pizzeria a Casal Velino:. Cos'è l'cilentana Prima ancora, c’era stata la pizzeria Villa Marchesa a Castel, oltre a una serie di esperienze di primo ordine, tantissime collaborazioni, eventi.