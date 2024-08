I Jeans Baggy della rinascita | l’annus horribilis di Jennifer Lopez

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di venerdì 23 agosto 2024) Life&People.it Non dev’essere stato certo un anno semplice quello appena trascorso dalla mitica JLo: un album accolto tiepidamente da pubblico e critica, una tournée mondiale che ha attirato l’attenzione mediatica solamente per i troppi sediolini vuoti, tanto da dover costringere la popstar e attrice a trasformarlo in un Greatest Hits show nella speranza di vendere più biglietti. Dulcis in fundo, la confermadefinitiva rottura con l’amore di una vita, Ben Affleck. E così la ritroviamo bella e sorridente, inossidabile e sempre in grandissima forma, subito pronta a dettare tendenza con un bellissimo paio di. Un look rilassato, squisitamente casual, un toccasana irrinunciabile. Un fit oversize abbinato magistralmente ad una giacca denim beige e agli immancabili occhiali da sole appariscenti.