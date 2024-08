Grande Fratello | Alfonso Signorini propone un’alternativa alla solita programmazione è il caos!

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 23 agosto 2024) Iltorna ben presto sul piccolo schermo e dal prossimo settembre ritroveremo nella casa i Vipponi di, misti a personaggi comuni che non hanno a che fare con il mondo dello spettacolo. Adesso, a quanto pare, il conduttore ha pensato a una proposta alternativa per mandare avanti il programma, ma se dovesse essere confermata sarebbe veramente il colmo. Ormai, da tempo, fra le nuove regole di Pier Silvio Berlusconi e l’interpretazione chedà loro, il programma è letteralmente un. Come sappiamo, gli ospiti della casa delsono seguiti dalle telecamere tutti i giorni tutto il giorno, in qualsiasi ala delloft. L’appuntamento settimanale con il programma prevede ben due prime serate, senza contare tutti gli aggiornamenti spalmati nel daytime di Mediaset.