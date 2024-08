Gli avversari Dossena | Dobbiamo essere padroni del gioco

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) La Spal cercherà di fare sul serio fin da subito. L’andamento del passato campionato e la posizione finale di classifica hanno lasciato un po’ di amaro in bocca a tifosi e società. Quel mancato piazzamento playoff sfumato per un solo punto, a beneficio del Rimini, è stata una delusione per l’intera piazza che stavolta invece si aspetta un’annata differente. Per fare ciò i biancazzurri hanno deciso di ripartire con la guida tecnica di Andrea, arrivato in Emilia dopo l’esperienza all’Alessandria. A confermare la voglia di partire col piede giusto è stato lo stesso timoniere. "Servirà grandissima intensità – commenta l’allenatore –, non voglio lasciare il pallino delagli. Dovremo pressarli, seppur non saremo in grado di farlo per tutti i 90’. Quello che ho chiesto ai ragazzi è di vedere un certo tipo di atteggiamento appena l’arbitro fischierà l’inizio.