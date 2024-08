Fermana Valsecchi per il centrocampo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Continuano le operazioni in entrata per la, dopo che ieri c’è stata la prima sgambata gialloblù al Recchioni contro il Montegiorgio.ancora da definire in larga parte con qualche individualità che si è fatta apprezzare (non male gli spunti di Sardo e di Leonardi, due gol a testa) e qualche reparto che palesa ancora delle evidenti carenze. A fine allenamento si è rivisto correre in campo Tommaso Fontana, italovenezuelano classe 2000, lo scorso anno in forza ai gialloblù in Serie C con venti presenze prima di un infortunio muscolare che lo ha messo fuori a lungo nella seconda parte di stagione. Dinamico e combattente Fontana da oggi si è aggregato al gruppo e sarà un’altra freccia importante in unfinora guidato da capitan Romizi ma anche con un nuovo innesto ufficializzato ieri.