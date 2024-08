F1 rischio pioggia nel GP d’Olanda? Previsioni meteo e chi è favorito con l’acqua

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 agosto 2024) Archiviato un venerdì dai due volti sul fronte deltorrenziale all’ora di pranzo, sole nel pomeriggio), in cui l’unica costante si è rivelata quella del forte vento con raffiche molto potenti e imprevedibili, c’è ancora grande incertezza verso la giornata di sabato a Zandvoort, sede del Gran Premio2024 valevole come quindicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno (il primo dopo la pausa estiva). Leper domani non escludono infatti un nuovo intervento della, con un cielo sempre coperto ed una probabile perturbazione in prossimità dell’Olanda Settentrionale (la regione in cui è situata Zandvoort). Il vento, seppur meno intenso rispetto a oggi, continuerà a farla da padrone con raffiche fino a 45 km/h provenienti da ovest al pomeriggio.