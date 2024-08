F1 GP Olanda 2024 Sainz | Per me sarà weekend sprint devo subito trovare il passo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 agosto 2024) “Purtroppo non ho avuto nemmeno una sessione a disposizione peril giusto, dovrò recuperare tutto nelle terze prove libere.un a sorta diper me, con una sola sessione per recuperare terreno. Dovròil, sperando di fare poi delle buone prestazioni in qualifica e gara”. Così Carlosdopo il venerdì di prove libere del GP di, che lo ha visto poco protagonista in pista, nonostante il quarto posto nelle libere 1: “Oggi in sostanza non sono riuscito a girare, sia per via del meteo nelle libere uno che per il problema al cambio nelle libere due”, ha infatti spiegato lo spagnolo della Ferrari. F1 GP: “Per meil” SportFace.